​Рэнкинг банков Азербайджана по ипотечному кредитованию (TOП-5)

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему ипотечного кредитования на 1 апреля 2015 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему ипотечного кредитования (TOП-5):
|№
|Банки
|Ипотечные кредиты (тыс. манатов)
|1
|Zaminbank
|46 947,84
|2
|Access Bank
|31 000,89
|3
|Turanbank
|28 021,90
|4
|Rabitabank
|20 558,00
|5
|NBC Bank
|14 333,76
* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook