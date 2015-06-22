​Рэнкинг банков Азербайджана по ипотечному кредитованию (TOП-5)

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему ипотечного кредитования на 1 апреля 2015 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему ипотечного кредитования (TOП-5):

№ Банки Ипотечные кредиты ( тыс. манатов) 1 Zaminbank 46 947,84 2 Access Bank 31 000,89 3 Turanbank 28 021,90 4 Rabitabank 20 558,00 5 NBC Bank 14 333,76

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