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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по ипотечному кредитованию (TOП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему ипотечного кредитования на 1 апреля 2015 года

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему ипотечного кредитования на 1 апреля 2015 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по объему ипотечного кредитования (TOП-5):

    Банки Ипотечные кредиты (тыс. манатов)
    1 Zaminbank 46 947,84
    2 Access Bank 31 000,89
    3 Turanbank 28 021,90
    4 Rabitabank 20 558,00
    5 NBC Bank 14 333,76

    * Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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