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    Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике совокупного капитала (TOП-5)

    Рэнкинг возглавляет Ziraat Bank Azerbaijan

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике совокупного капитала по состоянию на 1 июля 2016 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике совокупного капитала (TOП-5):

    Банки Годовая динамика (%)
    1 Ziraat Bank Azerbaijan 11,99
    2 Azerbaijan İndustry Bank 11,26
    3 NBC Bank 5,87
    4 Turanbank -3,27
    5 Silkway Bank -3,73

    * Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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