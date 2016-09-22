Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике совокупного капитала (TOП-5)

https://report.az/storage/news/e1515c2d478fb877b3e78b05b0862011/01b6ae50-3ec5-471c-a724-7d7aa9721de6_292.jpg
Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике совокупного капитала по состоянию на 1 июля 2016 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике совокупного капитала (TOП-5):
|№
|Банки
|Годовая динамика (%)
|1
|Ziraat Bank Azerbaijan
|11,99
|2
|Azerbaijan İndustry Bank
|11,26
|3
|NBC Bank
|5,87
|4
|Turanbank
|-3,27
|5
|Silkway Bank
|-3,73
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости