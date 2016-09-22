Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике совокупного капитала (TOП-5)

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике совокупного капитала по состоянию на 1 июля 2016 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике совокупного капитала (TOП-5):

№ Банки Годовая динамика (%) 1 Ziraat Bank Azerbaijan 11,99 2 Azerbaijan İndustry Bank 11,26 3 NBC Bank 5,87 4 Turanbank -3,27 5 Silkway Bank -3,73

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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