​Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике совокупного капитала (TOП-5)

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике совокупного капитала по состоянию на 1 октября 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике совокупного капитала (TOП-5):

№ Банки Годовая динамика (%) 1 Para bank 150,03 2 Atrabank 137,16 3 Rabitabank 20,40 4 Bank Respublika 9,28 5 Expressbank 7,77

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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