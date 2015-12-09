​Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике совокупного капитала (TOП-5)

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике совокупного капитала по состоянию на 1 октября 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике совокупного капитала (TOП-5):
|№
|Банки
|Годовая динамика (%)
|1
|Para bank
|150,03
|2
|Atrabank
|137,16
|3
|Rabitabank
|20,40
|4
|Bank Respublika
|9,28
|5
|Expressbank
|7,77
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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