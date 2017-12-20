Реальные доходы россиян сократились на 1,4%

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Реальные располагаемые доходы жителей России в январе-ноябре 2017 года снизились на 1,4% в годовом выражении.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Росстата.

В январе-октябре показатель составлял 1,3%, за 9 месяцев - 1,2%.

Реальные располагаемые денежные доходы в ноябре снизились на 0,3%. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций за отчетный период выросла на 8% в номинальном выражении и на 5,4% в реальном выражении по сравнению с ноябрем 2016 года и составила 38,72 тыс. рублей (656 долларов).