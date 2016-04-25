​Прогноз: Завтра курс доллара упадет до 1,49 манатов

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Впервые после последней девальвации национальной валюты в Азербайджане официальный курс доллара может упасть до отметки 1,49 AZN/USD.

Как передает Report, стабилизация нефтяных цен на отметке 45 долларов/баррель и позитивные тенденции в глобальной экономике приведут к продолжению процесса укрепления маната. Впервые за четыре месяца это может стать причиной падения курса доллара завтра, 26 апреля, ниже отметки 1,50 AZN/USD. Отметим, что 25 апреля официальный курс доллара составил 1,5036 AZN/USD. Это самый минимальный курс после девальвации 21 декабря 2015 года.

Аналитическая группа Report считает, что курс доллара США продолжит падение до конца мая: "В этом периоде есть вероятность сохранения нефтяных цен в диапазоне 40-50 долларов/баррель, стабилизации глобальных фондовых рынков, что окажет поддержку укреплению маната. В зависимости от итогов очередного заседания ФРС в первые дни июня станет известна перспектива глобальных финансовых рынков в ближайшие 3 месяца, в соответствии с которой можно будет давать прогнозы по курсу на летние месяцы".

"Хотя инвесторы находятся в ожидании повышения учетной ставки, мы предполагаем, что этого не произойдет, а в конце года или начале 2017 года ФРС, возможно, понизит ставку. Однако изменение ключевой ставки не должно означать удешевление доллара, потому что в настоящее время в регионах основных валют - евро и иены - уже применены отрицательные ставки. Прогнозируется, что официальный курс доллара к концу мая приблизится к отметке 1,40 AZN/USD", - отмечают аналитики.