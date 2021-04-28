Прогноз по нефтегазовым поступлениям выполнен на 136,2%

Об этом свидетельствуют статданные за первый квартал 2021 года, обнародованные Государственной налоговой службой при Минэкономики Азербайджана

Несмотря на относительный спад добычи нефти, в условиях стабилизации цен на мировых энергетических рынках увеличились налоговые поступления по нефтегазовому сектору.

Как сообщает Report, об этом свидетельствуют статданные за первый квартал 2021 года, обнародованные Государственной налоговой службой при Минэкономики Азербайджана.

В первом квартале 2021 года поступления по нефтегазовому сектору составили 574,9 млн манатов, что на 136,2% больше прогнозов, в бюджет поступило на 152,7 млн манатов больше прогноза.

Отмечается, что налоговые поступления по ненефтегазовому сектору увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,8% или на 109,2 млн манатов и составили 1 млрд 510,8 млн манатов: "Прогноз по ненефтегазовому сектору выполнен на 116,2%, сверх прогноза собрано налогов на 211,1 млн манатов. Сумма налогов, собранных в первом квартале по ненефтегазовому сектору, является историческим рекордом в первом квартале".

За отчетный период обеспечены налоговые поступления от частного сектора в размере 1,1 млрд манатов, рост составил 15,8%: "Доля частного сектора в общих поступлениях ненефтегазового сектора выросла с 70,8% до 76,1%. Поступления по НДС превысили прогноз на 28,1 %, по налогу на прибыль - 25,7%, подоходному налогу - 4,2%, по упрощенному налогу - 9,4%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост поступлений по НДС составил 10,1%, акцизам - 42,6 %, налогу на прибыль - 11,2%, подоходному налогу - 3,6%, промысловому налогу - 29,3%, земельному налогу - 36,2%, налогу на имущество - 3,6%.