О нас

Прогноз по налогу на добавленную стоимость в Азербайджане увеличен на 3%  

Прогноз по налогу на добавленную стоимость в Азербайджане увеличен на 3%   В 2025 году поступления от налога на добавленную стоимость прогнозируются на уровне 8,3 млрд манатов, что соответствует 21,7% доходов госбюджета Азербайджана.
Финансы
16 октября 2024 г. 14:37
Прогноз по налогу на добавленную стоимость в Азербайджане увеличен на 3%  

В 2025 году поступления от налога на добавленную стоимость прогнозируются на уровне 8,3 млрд манатов, что соответствует 21,7% доходов госбюджета Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, это на 2,7% больше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2024 год.

Согласно информации, 3,8 млрд манатов или 45,1% поступлений обеспечит Госналоговая служба при Минэкономики, а 4,6 млрд манатов или 54,9% - Госкомитет по таможне. Это соответственно на 15,7% меньше и на 25,2% больше по сравнению с прогнозом на 2024 год.

Напомним, что в следующем году ожидается, что доходы бюджета составят 38,3 млрд манатов, а расходы - 41,4 млрд манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda əlavə dəyər vergisi üzrə proqnoz 3 %-ə yaxın artırılır

Другие новости из категории

В Азербайджане в следующем году 62 города и района не будут нуждаться в финансировании из госбюджета
В Азербайджане в следующем году 62 города и района не будут нуждаться в финансировании из госбюджета
16 октября 2024 г. 15:14
Дотация Нахчывану в 2025 году сократится примерно на 5%  
Дотация Нахчывану в 2025 году сократится примерно на 5%  
16 октября 2024 г. 15:05
В Азербайджане доходы бюджета от аренды госимущества могут достичь 34 млн манатов
В Азербайджане доходы бюджета от аренды госимущества могут достичь 34 млн манатов
16 октября 2024 г. 14:44
В Азербайджане прогноз по доходам бюджета от госпошлин повышен на 9%
В Азербайджане прогноз по доходам бюджета от госпошлин повышен на 9%
16 октября 2024 г. 14:41
В Азербайджане прогноз сбора таможенных пошлин увеличен на 3%
В Азербайджане прогноз сбора таможенных пошлин увеличен на 3%
16 октября 2024 г. 14:38
Поступления по налогу на прибыль в 2025 году обеспечат около 17% доходов госбюджета
Поступления по налогу на прибыль в 2025 году обеспечат около 17% доходов госбюджета
16 октября 2024 г. 14:33
Объявлены прогнозы по доходам госбюджета от кредитов, выданных иностранным государствам на 2025 год
Объявлены прогнозы по доходам госбюджета от кредитов, выданных иностранным государствам на 2025 год
16 октября 2024 г. 14:30
В Азербайджане прогноз по земельному налогу юридических лиц снижен почти на 6%
В Азербайджане прогноз по земельному налогу юридических лиц снижен почти на 6%
16 октября 2024 г. 14:30
В Азербайджане прогноз на 2025 год по подоходному налогу с физических лиц увеличивается на 10%  
В Азербайджане прогноз на 2025 год по подоходному налогу с физических лиц увеличивается на 10%  
16 октября 2024 г. 14:06
BCG: Комплексное управление выбросами на всех этапах проекта может сократить их общий объем на 30-40%
BCG: Комплексное управление выбросами на всех этапах проекта может сократить их общий объем на 30-40%
16 октября 2024 г. 14:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi