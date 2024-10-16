Прогноз по налогу на добавленную стоимость в Азербайджане увеличен на 3%

В 2025 году поступления от налога на добавленную стоимость прогнозируются на уровне 8,3 млрд манатов, что соответствует 21,7% доходов госбюджета Азербайджана.

В 2025 году поступления от налога на добавленную стоимость прогнозируются на уровне 8,3 млрд манатов, что соответствует 21,7% доходов госбюджета Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, это на 2,7% больше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2024 год.

Согласно информации, 3,8 млрд манатов или 45,1% поступлений обеспечит Госналоговая служба при Минэкономики, а 4,6 млрд манатов или 54,9% - Госкомитет по таможне. Это соответственно на 15,7% меньше и на 25,2% больше по сравнению с прогнозом на 2024 год.

Напомним, что в следующем году ожидается, что доходы бюджета составят 38,3 млрд манатов, а расходы - 41,4 млрд манатов.