Прогноз: Экономический кризис может нанести удар в течение двух лет

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Сейчас развитый мир приближается к перекрестку, где одна дорога ведет к более высокому росту и более всеобъемлющей форме капитализма, а другая - к рецессии, нестабильности и суматохе.

Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, так считает Мохаммед Эль-Эриан, один из самых известных людей на мировом финансовом рынке, консультирующий бывшего президент США Барака Обаму.

По его мнению, еще один экономический кризис может нанести удар в течение двух лет: "Один из сигналов, которые говорит о проблемах в системе, – это Brexit. Другой включает в себя тот факт, что 30% мирового государственного долга торгуются с отрицательной доходностью, то есть инвесторы платят деньги за активы в собственности. Сюда также можно добавить выборы президента Дональда Трампа, выборы во Франции. 18 месяцев назад никто бы не предсказал все эти события".

"Мы все еще находимся в стадии паузы, в том числе до и после всеобщих выборов. В дальнейшем рынки будут медленно - и, я подчеркиваю, медленно - начинать высказывать раздражение и начинать уделять больше внимания событиям, чем раньше", - отмечает Эль-Эриан.

Эксперт полагает, что центробанки искусственно поддерживают финансовые рынки, однако это не может продолжаться долго. Искусственная финансовая стабильность может смениться резкой волатильностью. Во избежание этого следует увеличить инвестиции, снизить налоги, решить проблемы стран с высоким налоговым бременем и реформировать глобальную систему управления.