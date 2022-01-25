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Президент: Уверен, что в ближайшее время иранские компании начнут активно работать на освобожденных землях

Президент: Уверен, что в ближайшее время иранские компании начнут активно работать на освобожденных землях “Уверен, что в ближайшем будущем иранские компании начнут активно работать на освобожденных землях”
Финансы
25 января 2022 г. 14:21
Президент: Уверен, что в ближайшее время иранские компании начнут активно работать на освобожденных землях
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“Уверен, что в ближайшем будущем иранские компании начнут активно работать на освобожденных землях”.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 января во время приема в видеоформате делегации во главе с министром дорог и градостроительства Ирана, сопредседателем Совместной азербайджано-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству Ростамом Гасеми.

"Министерству экономики даны соответствующие поручения. Были проведены предварительные переговоры с иранской стороной, и теперь мы ждем конкретных результатов. Вы вчера своими глазами увидели разрушения на освобожденных территориях", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке President expresses confidence about Iranian companies’ active work in liberated lands 
Версия на азербайджанском языке Prezident: “Əminəm ki, yaxın gələcəkdə İran şirkətləri azad edilmiş torpaqlarda fəal işə başlayacaqlar”

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