Президент: Уверен, что в ближайшее время иранские компании начнут активно работать на освобожденных землях

“Уверен, что в ближайшем будущем иранские компании начнут активно работать на освобожденных землях”

“Уверен, что в ближайшем будущем иранские компании начнут активно работать на освобожденных землях”.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 января во время приема в видеоформате делегации во главе с министром дорог и градостроительства Ирана, сопредседателем Совместной азербайджано-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству Ростамом Гасеми.

"Министерству экономики даны соответствующие поручения. Были проведены предварительные переговоры с иранской стороной, и теперь мы ждем конкретных результатов. Вы вчера своими глазами увидели разрушения на освобожденных территориях", - подчеркнул глава государства.