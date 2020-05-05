|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|27,2
|0,76
|- 41,13
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|20,39
|0,61
|- 41,38
|Золото (доллар/унция)
|1 703,1
|2,2
|185
|Индексы
|Dow-Jones
|23 749,76
|26,07
|- 4 895,5
|S&P 500
|2 842,74
|12,03
|- 397,28
|Nasdaq
|8 710,72
|105,77
|- 295,9
|Nikkei
|19 619,35
|0
|- 4 055,72
|Dax
|10 466,8
|- 394,84
|- 2 870,31
|FTSE 100
|5 753,78
|- 9,28
|- 1 891,12
|CAC 40
|4 378,23
|- 193,95
|- 1 658,86
|Shanghai Composite
|2 860,08
|0
|- 173,25
|Bist 100
|98 822,39
|- 2 287,74
|- 14 861,21
|RTS
|1 99,42
|- 25,61
|- 449,98
|Валюта
|USD/EUR
|1,0907
|- 0,0074
|- 0,0291
|USD/GBP
|1,243
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|- 0,0683
|JPY/USD
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|RUB/USD
|74,805
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|12,6675
|TRY/USD
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|0,0328
|1,0956
|CNY/USD
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|0
|0,0835
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.05.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (05.05.2020)
https://report.az/storage/news/cfaa474746f62ef6b4f22d81da72f968/650013bf-0f5c-459c-aef2-4dc3e0610eb8_292.jpg
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