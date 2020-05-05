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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.05.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (05.05.2020)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 27,2 0,76 - 41,13
Нефть WTI (доллар/баррель) 20,39 0,61 - 41,38
Золото (доллар/унция) 1 703,1 2,2 185
Индексы
Dow-Jones 23 749,76 26,07 - 4 895,5
S&P 500 2 842,74 12,03 - 397,28
Nasdaq 8 710,72 105,77 - 295,9
Nikkei 19 619,35 0 - 4 055,72
Dax 10 466,8 - 394,84 - 2 870,31
FTSE 100 5 753,78 - 9,28 - 1 891,12
CAC 40 4 378,23 - 193,95 - 1 658,86
Shanghai Composite 2 860,08 0 - 173,25
Bist 100 98 822,39 - 2 287,74 - 14 861,21
RTS 1 99,42 - 25,61 - 449,98
Валюта
USD/EUR 1,0907 - 0,0074 - 0,0291
USD/GBP 1,243 - 0,0076 - 0,0683
JPY/USD 107 0,09 - 2,16
RUB/USD 74,805 - 0,5546 12,6675
TRY/USD 7,045 0,0328 1,0956
CNY/USD 7,0632 0 0,0835
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