Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.05.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (05.05.2020)

5 мая, 2020 09:22

https://report.az/storage/news/cfaa474746f62ef6b4f22d81da72f968/650013bf-0f5c-459c-aef2-4dc3e0610eb8_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 27,2 0,76 - 41,13 Нефть WTI (доллар/баррель) 20,39 0,61 - 41,38 Золото (доллар/унция) 1 703,1 2,2 185 Индексы Dow-Jones 23 749,76 26,07 - 4 895,5 S&P 500 2 842,74 12,03 - 397,28 Nasdaq 8 710,72 105,77 - 295,9 Nikkei 19 619,35 0 - 4 055,72 Dax 10 466,8 - 394,84 - 2 870,31 FTSE 100 5 753,78 - 9,28 - 1 891,12 CAC 40 4 378,23 - 193,95 - 1 658,86 Shanghai Composite 2 860,08 0 - 173,25 Bist 100 98 822,39 - 2 287,74 - 14 861,21 RTS 1 99,42 - 25,61 - 449,98 Валюта USD/EUR 1,0907 - 0,0074 - 0,0291 USD/GBP 1,243 - 0,0076 - 0,0683 JPY/USD 107 0,09 - 2,16 RUB/USD 74,805 - 0,5546 12,6675 TRY/USD 7,045 0,0328 1,0956 CNY/USD 7,0632 0 0,0835

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