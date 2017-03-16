ПНФР: Капитализация банковского сектора продолжается

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Баку. 16 марта. REPORT.AZ / Правительство Азербайджана осуществило ряд мер по стабилизации ситуации в банковском секторе, возникшей в результате падения цен на нефть и ослабления национальной валюты.

Как сообщает Report, об этом заявил завотделом пруденциальной политики и методологии департамента стратегических услуг Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) Рустам Тахиров на организованном международным рейтинговым агентством Fitch мероприятии по банковскому сектору Азербайджана.

По его словам, в первую очередь для банков установлены рамки здорового заимствования и ответственного кредитования, благодаря чему наступил качественно новый этап в отношениях банки-клиенты. Кроме того, оценены активы банков и перед ними поставлены требования по капитализации: "Аннулированы лицензии банков, не выполнивших требования по капитализации. Некоторые банки увеличили свой капитал, в других этот процесс сейчас продолжается. Мы ожидаем скорейшего завершения процесса капитализации".