Oxfam: Каждые 2 дня в прошлом году в мире появлялся один миллиардер

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ За последний год общее глобальное богатство выросло на 762 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, 82% этого увеличения досталось богатейшему 1% мирового населения, следует из расчетов Oxfam, основанных на данных ежегодного доклада Credit Suisse - Global Wealth Databook.

В результате доля мирового богатства, которая приходится на богатейший 1%, увеличилась до 50,1%. Состояние 3,7 млрд жителей планеты - бедной половины мирового населения - при этом осталось неизменным.

В Oxfam указывают, что общее богатство миллиардеров с 2010 года увеличивалось со скоростью 13% в год - в шесть раз быстрее, чем доходы обычных рабочих и служащих по всей планете.

Авторы доклада объясняют, что самые зажиточные жители планеты разбогатели в том числе за счет ухудшения условий труда для рабочих и служащих. Одновременно с урезанием прав трудящихся растет влияние крупного бизнеса на принятие государственных решений, а также увеличиваются выплаты основным акционерам.

В середине января 2017 года Oxfam опубликовала доклад, из которого следует, что капиталы восьми богатейших жителей планеты и 50% человечества сравнялись.

По подсчетам экспертов Oxfam, совокупное состояние 3,6 млрд беднейших людей мира составляло примерно 426 млрд долларов - в среднем по 118 долларов на каждого. Те же 426 млрд долларов были у восьми богатейших людей мира - Билла Гейтса (75 млрд), Амансио Ортеги (67 млрд), Уоррена Баффетта (60,8 млрд), Карлоса Слима (50 млрд), Джеффа Безоса (45,2 млрд), Марка Цукерберга (44,6 млрд), Лари Эллисона (43,6 млрд) и Майкла Блумберга (40 млрд).

По данным Oxfam, в прошлом году буквально каждые 2 дня в мире появлялся один миллиардер. На сегодня в мире насчитывается 2 043 официальных миллиардера.