Определилась десятка самых дорогих банковских брендов мира - ТОП-10

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Торгово-промышленный банк Китая (ICBC) в этом году впервые признан самым дорогим банковским брендом в мире. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом свидетельствует исследование британского аналитического агентства Brand Finance.

Согласно подсчетам, стоимость банковского бренда ICBC в 2017 году достигла 47,8 млрд долларов. По этому показателю китайский гигант обошел прежнего лидера - американский Wells Fargo (41,6 млрд долларов).

Отмечается, что мощный рост в 17% и 13% также продемонстрировали, соответственно, Строительный банк Китая (CCB) и Банк Китая (BOC), которые обошли западные банки. При этом CCB с показателем 41,4 млрд долларов занял 3-ю строчку после Wells Fargo.

В первую десятку самых дорогих банковских брендов также вошли американский Chase, Bank of China, Bank of America, Сельскохозяйственный банк Китая, Citi, британский HSBC и испанский Santander.