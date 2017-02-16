Обязательства Azergarant Sigorta передаются Gunay Sigorta

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Палата надзора за финансовыми рынками дала согласие на передачу Gunay Sigorta обязательств Azergarant Sigorta, находящегося в процессе ликвидации.

Об этом сообщил Report председатель правления Azergarant Sigorta Рашад Мамедов.

“В связи с этим на этой неделе к нам поступило письмо от имени генерального исполнительного директора Палаты Ибрагима Алышова. В ближайшие дни мы подсчитаем итоговую сумму обязательств и передадим их Gunay Sigorta в обмен на страховые поступления в адекватном объеме”, - сказал Р. Мамедов.

Напомним, что Azergarant Sigorta является правопреемником ООО Şərqə Qapı Sığorta, учрежденного в 1993 году. Уставный капитал равен 5,61 млн манатов. Эта сумма сложилась из 10 тыс. акций номиналом 561 манат. 100%-ным акционером компании является Октай Аббас оглу Алиев (председатель Совета директоров).

Azergarant Sigorta прекратил деятельность 1 ноября прошлого года из-за проблем с недостатком капитала, после чего была создана комиссия по исполнению обязательств компании.