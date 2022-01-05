Названы цели новой экономической стратегии Азербайджана

В рамках стратегии, охватывающей 2022-2026 годы, будет достигнут дальнейший рост экономической активности за счет поиска новых “движущих сил” для глубокой диверсификации и полной реализации экспортного потенциала, увеличения доли частных и иностранных инв

В рамках стратегии, охватывающей 2022-2026 годы, будет достигнут дальнейший рост экономической активности за счет поиска новых “движущих сил” для глубокой диверсификации и полной реализации экспортного потенциала, увеличения доли частных и иностранных инвестиций, привлечения в экономический оборот рабочей силы и всех ресурсов регионов.

Как сообщает Report, об этом рассказал министр экономики Микаил Джаббаров.

Министр отметил, что в настоящее время под руководством премьер-министра разработан и представлен проект стратегии на 2022-2026 годы на основе национальных приоритетов.

По его словам, в случае успешной реализации проекта новой стратегии среднегодовой темп роста ВВП в стране в 2022-2026 годах составит 3,9%, в том числе в ненефтяном секторе - 5%, что позволит увеличить объем номинального ВВП на душу населения в 1,3 раза.

Микаил Джаббаров отметил, что эти цели соответствуют показателям по быстрому росту экономики страны: "В 2022 году мы прогнозируем рост ВВП на 3,9%, ненефтяной продукции - на 4%. Мы также ожидаем экономический рост в отдельных секторах, то есть 4% в сельском хозяйстве, 8,7% в ненефтяной промышленности, 48,2% в туристическом секторе, 4,5% в транспорте, 9,5% в секторе информации и связи”.