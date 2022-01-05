О нас
Report Georgia
Аудио новости

Названы цели новой экономической стратегии Азербайджана

Названы цели новой экономической стратегии Азербайджана В рамках стратегии, охватывающей 2022-2026 годы, будет достигнут дальнейший рост экономической активности за счет поиска новых “движущих сил” для глубокой диверсификации и полной реализации экспортного потенциала, увеличения доли частных и иностранных инв
Финансы
5 января 2022 г. 16:15
Названы цели новой экономической стратегии Азербайджана

В рамках стратегии, охватывающей 2022-2026 годы, будет достигнут дальнейший рост экономической активности за счет поиска новых “движущих сил” для глубокой диверсификации и полной реализации экспортного потенциала, увеличения доли частных и иностранных инвестиций, привлечения в экономический оборот рабочей силы и всех ресурсов регионов.

Как сообщает Report, об этом рассказал министр экономики Микаил Джаббаров.

Министр отметил, что в настоящее время под руководством премьер-министра разработан и представлен проект стратегии на 2022-2026 годы на основе национальных приоритетов.

По его словам, в случае успешной реализации проекта новой стратегии среднегодовой темп роста ВВП в стране в 2022-2026 годах составит 3,9%, в том числе в ненефтяном секторе - 5%, что позволит увеличить объем номинального ВВП на душу населения в 1,3 раза.

Микаил Джаббаров отметил, что эти цели соответствуют показателям по быстрому росту экономики страны: "В 2022 году мы прогнозируем рост ВВП на 3,9%, ненефтяной продукции - на 4%. Мы также ожидаем экономический рост в отдельных секторах, то есть 4% в сельском хозяйстве, 8,7% в ненефтяной промышленности, 48,2% в туристическом секторе, 4,5% в транспорте, 9,5% в секторе информации и связи”.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan reveals goals of its new economic strategy
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın yeni iqtisadi strateqiyasının hədəfləri açıqlandı

Самое читаемое

В Азербайджане женщины начнут выходить на пенсию в 63 года
В Азербайджане женщины начнут выходить на пенсию в 63 года
3 января 2022 г. 14:20
В мире обнаружили новый штамм коронавируса
В мире обнаружили новый штамм коронавируса
4 января 2022 г. 03:36
В России убили криминального авторитета, на которого жители жаловались Путину
ФотоВ России убили криминального авторитета, на которого жители жаловались Путину
4 января 2022 г. 08:37
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
1 января 2022 г. 11:02
В США отметили День солидарности азербайджанцев мира
ФотоВ США отметили День солидарности азербайджанцев мира
1 января 2022 г. 07:31
В Азербайджане запретили применение еще одного лекарства
В Азербайджане запретили применение еще одного лекарства
5 января 2022 г. 09:47
Умер известный общественный деятель Рамиз Абуталыбов
Умер известный общественный деятель Рамиз Абуталыбов
1 января 2022 г. 20:39
Азербайджан в числе лидеров по приросту населения на постсоветском пространстве
Азербайджан в числе лидеров по приросту населения на постсоветском пространстве
3 января 2022 г. 09:18
В Азербайджане начались пятидневные каникулы
В Азербайджане начались пятидневные каникулы
31 декабря 2021 г. 00:00
В Баку перед Flame Towers произошел взрыв, есть пострадавшие
В Баку перед Flame Towers произошел взрыв, есть пострадавшие
30 декабря 2021 г. 11:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi