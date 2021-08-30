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Названа валюта, которой не страшен кризис

Названа валюта, которой не страшен кризис Исторически швейцарский франк является одной из самых стабильных мировых валют благодаря устойчивости экономики Швейцарии, основанной на высокой специализации труда и идеальных условиях для бизнеса любого размера.
Финансы
30 августа 2021 г. 04:43
Названа валюта, которой не страшен кризис

Исторически швейцарский франк является одной из самых стабильных мировых валют благодаря устойчивости экономики Швейцарии, основанной на высокой специализации труда и идеальных условиях для бизнеса любого размера.

Как передает Report, об этом агентству "Прайм” сказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Кроме того, являясь крупнейшим в мире переработчиком золота, а также фактической банковской и финансовой столицей Европы, Швейцария по праву заслужила репутацию одной из надежнейших финансово-экономических систем в мире. Немаловажную роль в этом играет и длительная политическая стабильность страны", - добавляет эксперт.

Благодаря такой совокупности характеристик государства швейцарский франк является одной из основных защитных валют наряду с долларом, считает Бабин.

Это проявилось и в прошлом году, когда национальная валюта Швейцарии резко повысилась в период дестабилизации всех рынков из-за пандемии, а затем продолжила укрепляться вслед за евро и другими рисковыми активами на волне улучшения ситуации на биржевых площадках.

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