Названа валюта, которой не страшен кризис

Исторически швейцарский франк является одной из самых стабильных мировых валют благодаря устойчивости экономики Швейцарии, основанной на высокой специализации труда и идеальных условиях для бизнеса любого размера.

Исторически швейцарский франк является одной из самых стабильных мировых валют благодаря устойчивости экономики Швейцарии, основанной на высокой специализации труда и идеальных условиях для бизнеса любого размера.

Как передает Report, об этом агентству "Прайм” сказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Кроме того, являясь крупнейшим в мире переработчиком золота, а также фактической банковской и финансовой столицей Европы, Швейцария по праву заслужила репутацию одной из надежнейших финансово-экономических систем в мире. Немаловажную роль в этом играет и длительная политическая стабильность страны", - добавляет эксперт.

Благодаря такой совокупности характеристик государства швейцарский франк является одной из основных защитных валют наряду с долларом, считает Бабин.

Это проявилось и в прошлом году, когда национальная валюта Швейцарии резко повысилась в период дестабилизации всех рынков из-за пандемии, а затем продолжила укрепляться вслед за евро и другими рисковыми активами на волне улучшения ситуации на биржевых площадках.