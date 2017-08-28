На депозитном аукционе ЦБА спрос превысил предложение в 6,1 раза

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Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Сегодня состоялся очередной депозитный аукцион Центробанка Азербайджана (ЦБА) по привлечению средств.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк, на аукционе было предусмотрено привлечение средств на сумму 100 млн манатов, однако спрос составил 610,9 млн манатов. Другими словами, спрос превысил предложение в 6,1 раза.

По итогам аукциона в целом было привлечено 100 млн манатов. Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам составила 10,01%.