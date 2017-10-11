МВФ: В ближайшие пять лет ВВП на душу населения в Азербайджане увеличится на 34%

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Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ ВВП на душу населения в Азербайджане, увеличившись в годовом сравнении на 140 долларов или на 3,5%, достигнет 4 100 долларов по итогам 2017 года.

Как сообщает Report, этот прогноз опубликован Международным валютным фондом (МВФ).

Согласно прогнозу, ВВП на душу населения достигнет 4 440 долларов в 2018 году, 4750 долларов в 2019 году, 5 080 долларов в 2020 году, 5 440 долларов в 2021 году и 5 840 долларов в 2022 году.

Следует отметить, что рекордный ВВП на душу населения в Азербайджане был зарегистрирован в конце 2014 года и составил 8 050 долларов США. Этот показатель рассчитывается с 1992 года, и его минимальное значение наблюдалось в том же году на уровне 160 долларов.

В прогнозе МВФ средний показатель подушевого ВВП в развивающихся странах ожидается в размере 4 960 долларов, в развитых странах - 45 070 долларов, в целом мировой ВВП - 10 750 долларов.

Отметим, что в Азербайджане данный показатель в 2007-2014 годах превысил аналогичный средний подушевой ВВП по развивающимся странам.