​МВФ: Глобальная экономика постепенно ослабевает

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал доклад "Глобальные ожидания и проблемы политики" накануне саммита министров финансов и глав центробанков стран G-20, проходящего 26-27 февраля в Шанхае.

Как сообщает Report со ссылкой на доклад, мировая экономика сильно ослабела и стала крайне уязвимой перед различными шоками.

Фокусируя внимание на факторах замедления экономик и снижения темпов глобального экономического роста, МВФ видит выход из ситуации во внедрении новой многосторонней политики.

Глава МВФ Кристин Лагард в своем сегодняшнем выступлении в Шанхае объяснила замедление мировой экономики несколькими факторами. По ее мнению, это связано с воздействием замедления темпов роста китайской экономики на развивающиеся страны, снижением цен на нефть и спадом на фондовых биржах. К.Лагард выразила веру в подъем глобальной экономики в 2016 году.

Глава фонда отметила очень слабое воздействие монетарной политики центробанков, в том числе политики применения отрицательной учетной ставки, на экономическое оживление. Она также подчеркнула, что многие развивающиеся страны сейчас просят помощи у МВФ. Отметим, что ранее также была распространена информация о том, что Азербайджан получит помощь у МВФ в размере 3 млрд. долларов, которую официальный Баку опроверг.