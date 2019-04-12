Moody's подтвердило рейтинг Азербайджана

Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга Азербайджана на уровне Ba2.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, прогноз по рейтингу "стабильный".

В то же время агентство подтвердило рейтинг необеспеченных облигаций "Южного газового коридора (ЮГК)", поддерживаемый правительством Азербайджана, на уровне Ba2, прогноз по рейтингу также "стабильный".

"Потолок" для долгосрочных облигаций и депозитов в национальной валюте не изменился, оставшись на уровне Ba2, рейтинг долгосрочных облигаций в инвалюте определен на уровне Ba2, "потолок" для долгосрочных депозитов в инвалюте - Ba3.

Moody's объяснило причины подтверждения рейтингов следующим образом: "Растущая позиция чистого кредитора правительства поддерживается проводимыми финансовыми реформами. Риски в банковском секторе продолжают снижаться, но финансовая система все еще хрупкая. Ключевым показателем подтверждения рейтингов также являются ограниченные ожидания диверсификации экономики и институциональные барьеры, ограничивающие возможности абсорбции экономики".