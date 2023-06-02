Министр финансов: Установление бюджетной цены на нефть в 60 долларов кажется рискованным, но реально

Закладка средней экспортной цены на один баррель нефти марки Azeri Light в размере 60 долларов США (на 10 долларов США больше) в пересмотренном госбюджете Азербайджана на 2023 год вполне реальна, несмотря на кажущуюся рискованность.

Закладка средней экспортной цены на один баррель нефти марки Azeri Light в размере 60 долларов США (на 10 долларов США больше) в пересмотренном госбюджете Азербайджана на 2023 год вполне реальна, несмотря на кажущуюся рискованность.

Как сообщает Report, об этом министр финансов Самир Шарифов заявил на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству и труда и социальной политике во время обсуждения поправок в закон о госбюджете на 2023 год.

Он отметил, что в стране ожидается снижение среднегодовой инфляции.

"При этом одним из важных факторов является значение ненефтяного ВВП для прогнозирования доходов. Этот показатель был увеличен по сравнению с предыдущим прогнозом", - добавил министр.