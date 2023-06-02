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Министр финансов: Установление бюджетной цены на нефть в 60 долларов кажется рискованным, но реально

Министр финансов: Установление бюджетной цены на нефть в 60 долларов кажется рискованным, но реально Закладка средней экспортной цены на один баррель нефти марки Azeri Light в размере 60 долларов США (на 10 долларов США больше) в пересмотренном госбюджете Азербайджана на 2023 год вполне реальна, несмотря на кажущуюся рискованность.
Финансы
2 июня 2023 г. 12:14
Министр финансов: Установление бюджетной цены на нефть в 60 долларов кажется рискованным, но реально

Закладка средней экспортной цены на один баррель нефти марки Azeri Light в размере 60 долларов США (на 10 долларов США больше) в пересмотренном госбюджете Азербайджана на 2023 год вполне реальна, несмотря на кажущуюся рискованность.

Как сообщает Report, об этом министр финансов Самир Шарифов заявил на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству и труда и социальной политике во время обсуждения поправок в закон о госбюджете на 2023 год.

Он отметил, что в стране ожидается снижение среднегодовой инфляции.

"При этом одним из важных факторов является значение ненефтяного ВВП для прогнозирования доходов. Этот показатель был увеличен по сравнению с предыдущим прогнозом", - добавил министр.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s finance minister: Setting budget oil price of $60 seems risky but realistic
Версия на азербайджанском языке Maliyyə naziri: "Neftin büdcə qiymətinin 60 dollar götürülməsi riskli görsənsə də realdır"

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