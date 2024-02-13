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Министерство: В ряде областей экономики наблюдались высокие темпы роста

Министерство: В ряде областей экономики наблюдались высокие темпы роста Валовой внутренний продукт (ВВП) Азербайджана вырос на 5% в январе этого года по сравнению с тем же месяцем прошлого года, ненефтегазовый ВВП - на 12,3%.
Финансы
13 февраля 2024 г. 16:22
Министерство: В ряде областей экономики наблюдались высокие темпы роста

Валовой внутренний продукт (ВВП) Азербайджана вырос на 5% в январе этого года по сравнению с тем же месяцем прошлого года, ненефтегазовый ВВП - на 12,3%.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства экономики.

Темпы роста добавленной стоимости составили 66,9% в строительном секторе, 26,8% - в сфере транспорта и хранения, 16,8% - в отраслях, не относящихся к нефтегазоперерабатывающей промышленности, 12,1% - в сфере туризма и общественного питания и 11,8% - в сфере информации и связи.

"В экономике страны зафиксирована высокая инвестиционная активность. За последний год инвестиции в основной капитал увеличились на 37,4 %, в том числе в ненефтегазовом секторе - на 34,1 %, что является значимым фактором, способствующим экономическому росту", - заявили в министерстве.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda ötən ay iqtisadiyyatın bir sıra sahələrində yüksək artım olub

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