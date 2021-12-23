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Микаил Джаббаров: Мы обеспокоены инфляцией

Микаил Джаббаров: Мы обеспокоены инфляцией Усилена деятельность по предотвращению шагов, которые могут привести к искусственному росту потребительских цен. В 2022 году это будет нашим приоритетом.
Финансы
23 декабря 2021 г. 13:37
Микаил Джаббаров: Мы обеспокоены инфляцией
Микаил Джаббаров

Усилена деятельность по предотвращению шагов, которые могут привести к искусственному росту потребительских цен. В 2022 году это будет нашим приоритетом.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Некоторые вопросы волнуют нас с точки зрения экономического развития и социального благополучия населения. Это инфляционные процессы, которые в первую очередь снижают стоимость доходов населения", - сказал М. Джаббаров.

По его словам, Азербайджан интегрирован в глобальную экономику: "То есть, когда в мировой экономике происходят инфляционные процессы, естественно, это отражается и на Азербайджане. В 2021 году инфляция больше всего затронула пищевую промышленность, сектор стройматериалов, сырья и пр. В этих секторах Азербайджан зависим от экспорта. Это означает перенос инфляции на внутренний рынок. Здесь, естественно, в руках правительства не так много инструментов. Мы стараемся, чтобы к импорту социально значимой продукции или к уязвимым слоям общества применялся особый подход. Цены на зерно на мировых рынках за последние два года выросли примерно на 45-50%. Мы импортируем достаточно большие объемы зерна. Государство выдает субсидии для предотвращения роста цен на этот стратегический продукт".

Согласно заявлению Центрального банка Азербайджана, среднегодовая инфляция в этом году ожидается на уровне 6,3-6,6 %, а годовая - 11,4-11,9%.

По официальной статистике, месячная инфляция в ноябре составила 1,5%, а за 12 месяцев - 11,1%. Среднегодовая инфляция в январе-ноябре составила 6,2%, а среднегодовая базовая инфляция - 3,9%. Инфляция продолжается по всем подгруппам товаров и услуг.

В ноябре индекс цен на продовольствие по сравнению с прошлым месяцем вырос на 1,9%, годовая продовольственная инфляция составила 14,9%. Среднегодовая продовольственная инфляция в январе-ноябре составила 7,4%.

Цены на непродовольственные товары в ноябре по сравнению с прошлым месяцем выросли на 0,5%, за последний год - на 7,1%. В январе-ноябре среднегодовая непродовольственная инфляция составила 4,8%.

Услуги подорожали на 1,6% в ноябре и на 9,1% за последний год. Среднегодовая инфляция услуг составила 5,4% в январе-ноябре.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: "We are concerned about inflation"
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: “İnflyasiya prosesləri bizi narahat edir”

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