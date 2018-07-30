Малайзийцы собрали 41 млн. долларов, чтобы помочь государству с госдолгом

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Народ Малайзии собрал 41 млн. долларов для того, чтобы помочь государству выплатить внешний долг.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в стране специально для этих целей был создан "Фонд Надежда".

Министр финансов страны Лим Гуан Энг отметил, что они пока не ставят перед собой цель о количестве средств, но подчёркивает, что собранные деньги будут использованы во благо страны.

Граждане страны в первый же день со дня основания фонда собрали 1, 76 млн. долларов.

Отметим, что у Малайзии имеется внешний долг размером в 252 млрд. долларов, оставшийся со времён правления премьер-министра Наджиба Разака.