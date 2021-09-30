Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.09.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,7% - до 1,9724, курс рубля на не изменился, оставшись на уровне 0,0234 маната.