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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.09.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.09.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
30 сентября 2021 г. 09:29
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.09.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,7% - до 1,9724, курс рубля на не изменился, оставшись на уровне 0,0234 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9724

1 Российский рубль

0,0234

1 Австралийский доллар

1,2241

1 Аргентинское песо

0,0172

1 Белорусский рубль

0,6777

1 Бразильский реал

0,3140

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1123

100 Вон Республики Корея

0,1434

1 Чешская крона

0,0773

100 Чилийских песо

0,2099

1 Китайский юань

0, 2628

1 Датская крона

0,2652

1 Грузинский лари

0, 5461

1 Гонконгский доллар

0,2183

1 Индийская рупия

0,0229

1 Британский фунт стерлингов

2,2866

100 Индонезийских рупий

0, 0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1931

1 Швейцарский франк

1,8208

1 Израильский шекель

0, 5280

1 Канадский доллар

1,3345

1 Кувейтский динар

5,6397

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,4058

1 Мексиканское песо

0,0830

1 Молдавский лей

0,0962

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1941

100 Узбекских сум

0,0159

1 Польский злотый

0,4261

1 Сингапурский доллар

1,2487

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4030

1 Турецкая лира

0,1906

1 Тайваньский доллар

0,0610

1 Таджикский сомони

0,1508

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0640

100 Японских йен

1,5182

1 Новозеландский доллар

1,1692

Золото (1 унция)

2942,8445

Серебро (1 унция)

36,6134

Платина (1 унция)

1632,2890

Палладий (1 унция)

3195,7790
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (30.09.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (30.09.2021)

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