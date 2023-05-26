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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.05.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.05.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
26 мая 2023 г. 09:34
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.05.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,02% - до 1,8254 маната, курс рубля вырос на 0,5% - до 0,0212 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8254

1 Российский рубль

0,0212

1 Австралийский доллар

1,1075

1 Аргентинское песо

0,0072

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3372

1 Дирхам ОАЭ

0,4630

1 Южноафриканский рэнд

0,0861

100 Вон Республики Корея

0,1283

1 Чешская крона

0,0773

100 Чилийских песо

0,2102

1 Китайский юань

0,2408

1 Датская крона

0,2450

1 Грузинский лари

0,6576

1 Гонконгский доллар

0,2170

1 Индийская рупия

0,0206

1 Британский фунт стерлингов

2,0967

100 Индонезийских рупий

0,0114

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1574

1 Швейцарский франк

1,8791

1 Израильский шекель

0,4557

1 Канадский доллар

1,2468

1 Кувейтский динар

5,5285

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3673

1 Мексиканское песо

0,0953

1 Молдавский лей

0,0958

1 Египетский фунт

0,0549

1 Норвежская крона

0,1539

100 Узбекских сумов

0,0149

1 Польский злотый

0,4052

1 Сингапурский доллар

1,2572

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2617

1 Турецкая лира

0,0850

1 Тайваньский доллар

0,0553

1 Таджикский сомони

0,1561

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2165

1 Новозеландский доллар

1,0318

Золото (1 унция)

3311,4895

Серебро (1 унция)

39,0176

Платина (1 унция)

1757,7660

Палладий (1 унция)

2434,2215
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Версия на английском языке Currency exchange rates by Azerbaijan’s central bank (26.05.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.05.2023)

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