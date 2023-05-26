Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.05.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.05.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,02% - до 1,8254 маната, курс рубля вырос на 0,5% - до 0,0212 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8254 1 Российский рубль 0,0212 1 Австралийский доллар 1,1075 1 Аргентинское песо 0,0072 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3372 1 Дирхам ОАЭ 0,4630 1 Южноафриканский рэнд 0,0861 100 Вон Республики Корея 0,1283 1 Чешская крона 0,0773 100 Чилийских песо 0,2102 1 Китайский юань 0,2408 1 Датская крона 0,2450 1 Грузинский лари 0,6576 1 Гонконгский доллар 0,2170 1 Индийская рупия 0,0206 1 Британский фунт стерлингов 2,0967 100 Индонезийских рупий 0,0114 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1574 1 Швейцарский франк 1,8791 1 Израильский шекель 0,4557 1 Канадский доллар 1,2468 1 Кувейтский динар 5,5285 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0194 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3673 1 Мексиканское песо 0,0953 1 Молдавский лей 0,0958 1 Египетский фунт 0,0549 1 Норвежская крона 0,1539 100 Узбекских сумов 0,0149 1 Польский злотый 0,4052 1 Сингапурский доллар 1,2572 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2617 1 Турецкая лира 0,0850 1 Тайваньский доллар 0,0553 1 Таджикский сомони 0,1561 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,2165 1 Новозеландский доллар 1,0318 Золото (1 унция) 3311,4895 Серебро (1 унция) 39,0176 Платина (1 унция) 1757,7660 Палладий (1 унция) 2434,2215 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Currency exchange rates by Azerbaijan’s central bank (26.05.2023)