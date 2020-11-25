Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.11.2020)

По данным ЦБА, курс евро повысился на 0,54%

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,54% - до 2,0246 маната, курс рубля вырос на 0,45% - до 0,0225 маната.