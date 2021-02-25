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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.02.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.02.2021) По данным ЦБА, курс евро повысился на 0,19%
Финансы
25 февраля 2021 г. 10:15
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.02.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,19% - до 2,0697 маната, курс рубля на 0,87% - до 0,0231 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0697

1 Российский рубль

0,0231

1 Австралийский доллар

1,3550

1 Аргентинское песо

0,0190

1 Белорусский рубль

0,6529

1 Бразильский реал

0,3139

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1172

100 Вон Республики Корея

0,1535

1 Чешская крона

0,0795

100 Чилийских песо

0,2416

1 Китайский юань

0,2635

1 Датская крона

0,2783

1 Грузинский лари

0,5124

1 Гонконгский доллар

0,2192

1 Индийская рупия

0,0235

1 Британский фунт стерлингов

2,4069

100 Индонезийских рупий

0,0121

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2055

1 Швейцарский франк

1,8758

1 Израильский шекель

0,5211

1 Канадский доллар

1,3595

1 Кувейтский динар

5,6199

1 Казахстанский тенге

0,0041

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1123

1 Малазийский ринггит

0,4209

1 Мексиканское песо

0,0832

1 Молдавский лей

0,0976

1 Египетский фунт

0,1084

1 Норвежская крона

0,2030

100 Узбекских сум

0,0161

1 Польский злотый

0,4595

1 Сингапурский доллар

1,2898

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4560

1 Турецкая лира

0,2373

1 Тайваньский доллар

0,0612

1 Таджикский сомони

0,1505

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0608

100 Японских йен

1,6051

1 Новозеландский доллар

1,2637

Золото (1 унция)

3056,6510

Серебро (1 унция)

47,6795

Платина (1 унция)

2151,4775

Палладий (1 унция)

4149,0370
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (25.02.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (25.02.2021)

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