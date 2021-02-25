Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.02.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,19% - до 2,0697 маната, курс рубля на 0,87% - до 0,0231 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
2,0697
|
1 Российский рубль
|
0,0231
|
1 Австралийский доллар
|
1,3550
|
1 Аргентинское песо
|
0,0190
|
1 Белорусский рубль
|
0,6529
|
1 Бразильский реал
|
0,3139
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1172
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1535
|
1 Чешская крона
|
0,0795
|
100 Чилийских песо
|
0,2416
|
1 Китайский юань
|
0,2635
|
1 Датская крона
|
0,2783
|
1 Грузинский лари
|
0,5124
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2192
|
1 Индийская рупия
|
0,0235
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,4069
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0121
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,2055
|
1 Швейцарский франк
|
1,8758
|
1 Израильский шекель
|
0,5211
|
1 Канадский доллар
|
1,3595
|
1 Кувейтский динар
|
5,6199
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0041
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1123
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4209
|
1 Мексиканское песо
|
0,0832
|
1 Молдавский лей
|
0,0976
|
1 Египетский фунт
|
0,1084
|
1 Норвежская крона
|
0,2030
|
100 Узбекских сум
|
0,0161
|
1 Польский злотый
|
0,4595
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2898
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4560
|
1 Турецкая лира
|
0,2373
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0612
|
1 Таджикский сомони
|
0,1505
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0608
|
100 Японских йен
|
1,6051
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2637
|
Золото (1 унция)
|
3056,6510
|
Серебро (1 унция)
|
47,6795
|
Платина (1 унция)
|
2151,4775
|
Палладий (1 унция)
|
4149,0370