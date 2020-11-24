Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.11.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,22% - до 2,0137 маната, курс рубля вырос на 0,45% - до 0,0224 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2.0137
|
1 Российский рубль
|
0.0224
|
1 Австралийский доллар
|
1.2431
|
1 Аргентинское песо
|
0.0212
|
1 Белорусский рубль
|
0.6660
|
1 Бразильский реал
|
0.3128
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0.4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0.1104
|
100 Вон Республики Корея
|
0.1531
|
1 Чешская крона
|
0.0766
|
100 Чилийских песо
|
0.2205
|
1 Китайский юань
|
0.2583
|
1 Датская крона
|
0.2705
|
1 Грузинский лари
|
0.5135
|
1 Гонконгский доллар
|
0.2193
|
1 Индийская рупия
|
0.0229
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2.2658
|
100 Индонезийских рупий
|
0.0120
|
100 Иранских риалов
|
0.0040
|
1 Шведская крона
|
0.1973
|
1 Швейцарский франк
|
1.8629
|
1 Израильский шекель
|
0.5082
|
1 Канадский доллар
|
1.3027
|
1 Кувейтский динар
|
5.5611
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0040
|
1 Киргизский сом
|
0.0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0.1121
|
1 Малазийский ринггит
|
0.4153
|
1 Мексиканское песо
|
0.0847
|
1 Молдавский лей
|
0.0988
|
1 Египетский фунт
|
0.1087
|
1 Норвежская крона
|
0.1887
|
100 Узбекских сум
|
0.0164
|
1 Польский злотый
|
0.4505
|
1 Сингапурский доллар
|
1.2649
|
1 Саудовский риал
|
0.4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2.4270
|
1 Турецкая лира
|
0.2153
|
1 Тайваньский доллар
|
0.0596
|
1 Таджикский сомони
|
0.1504
|
1 Новый туркменский манат
|
0.4857
|
1 Украинская гривна
|
0.0599
|
100 Японских йен
|
1.6257
|
1 Новозеландский доллар
|
1.1845
|
Золото (1 унция)
|
3101.5225
|
Серебро (1 унция)
|
39.7621
|
Платина (1 унция)
|
1590.0270
|
Палладий (1 унция)
|
3974.0130