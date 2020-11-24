О нас
Report Georgia
Аудио новости

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.11.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.11.2020) Курс евро понизился на 0,22%, курс рубля вырос на 0,45%
Финансы
24 ноября 2020 г. 11:17
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.11.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,22% - до 2,0137 маната, курс рубля вырос на 0,45% - до 0,0224 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2.0137

1 Российский рубль

0.0224

1 Австралийский доллар

1.2431

1 Аргентинское песо

0.0212

1 Белорусский рубль

0.6660

1 Бразильский реал

0.3128

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.1104

100 Вон Республики Корея

0.1531

1 Чешская крона

0.0766

100 Чилийских песо

0.2205

1 Китайский юань

0.2583

1 Датская крона

0.2705

1 Грузинский лари

0.5135

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0229

1 Британский фунт стерлингов

2.2658

100 Индонезийских рупий

0.0120

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.1973

1 Швейцарский франк

1.8629

1 Израильский шекель

0.5082

1 Канадский доллар

1.3027

1 Кувейтский динар

5.5611

1 Казахстанский тенге

0.0040

1 Киргизский сом

0.0201

100 Ливанских фунтов

0.1121

1 Малазийский ринггит

0.4153

1 Мексиканское песо

0.0847

1 Молдавский лей

0.0988

1 Египетский фунт

0.1087

1 Норвежская крона

0.1887

100 Узбекских сум

0.0164

1 Польский злотый

0.4505

1 Сингапурский доллар

1.2649

1 Саудовский риал

0.4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2.4270

1 Турецкая лира

0.2153

1 Тайваньский доллар

0.0596

1 Таджикский сомони

0.1504

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0599

100 Японских йен

1.6257

1 Новозеландский доллар

1.1845

Золото (1 унция)

3101.5225

Серебро (1 унция)

39.7621

Платина (1 унция)

1590.0270

Палладий (1 унция)

3974.0130
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (24.11.2020)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.11.2020)

Новости партнеров

Самое важное

Президент Азербайджана подарил Агдамской мечети привезенный из Мекки Священный Коран
Президент Азербайджана подарил Агдамской мечети привезенный из Мекки Священный Коран
24 ноября 2020 г. 11:14
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Агдам
ВидеоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Агдам
23 ноября 2020 г. 18:21
Обнародованы имена заразившихся коронавирусом депутатов Милли Меджлиса
Обнародованы имена заразившихся коронавирусом депутатов Милли Меджлиса
23 ноября 2020 г. 17:55
МВД: За курение на открытом воздухе ждет штраф в размере 100 манатов
МВД: За курение на открытом воздухе ждет штраф в размере 100 манатов
23 ноября 2020 г. 14:41
МВД: Выходящие за порог дома без маски будут штрафоваться
МВД: Выходящие за порог дома без маски будут штрафоваться
23 ноября 2020 г. 10:32
В сборной Азербайджана выявлено массовое заражение коронавирусом
В сборной Азербайджана выявлено массовое заражение коронавирусом
22 ноября 2020 г. 23:48
Президент: Надеюсь больше не услышать словосочетания «Нагорно-карабахский конфликт»
Президент: Надеюсь больше не услышать словосочетания «Нагорно-карабахский конфликт»
21 ноября 2020 г. 22:35
Президент Азербайджана: В регионе создалась новая ситуация, многообещающая
Президент Азербайджана: В регионе создалась новая ситуация, многообещающая
21 ноября 2020 г. 20:10
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел России
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел России
21 ноября 2020 г. 19:51
МИД Ирана: перенесен визит Зарифа в Азербайджан и Россию
МИД Ирана: перенесен визит Зарифа в Азербайджан и Россию
21 ноября 2020 г. 17:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi