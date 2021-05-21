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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.05.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.05.2021) Курс рубля не изменился
Финансы
21 мая 2021 г. 09:32
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.05.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,42% - до 2,0796 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0231 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0796

1 Российский рубль

0,0231

1 Австралийский доллар

1,3189

1 Аргентинское песо

0,0180

1 Белорусский рубль

0,6763

1 Бразильский реал

0,3217

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1214

100 Вон Республики Корея

0,1508

1 Чешская крона

0,0815

100 Чилийских песо

0,2366

1 Китайский юань

0,2642

1 Датская крона

0,2797

1 Грузинский лари

0,5091

1 Гонконгский доллар

0,2190

1 Индийская рупия

0,0233

1 Британский фунт стерлингов

2,4108

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2048

1 Швейцарский франк

1,8957

1 Израильский шекель

0,5226

1 Канадский доллар

1,4082

1 Кувейтский динар

5,6518

1 Казахстанский тенге

0.0040

1 Киргизский сом

0,0202

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,4106

1 Мексиканское песо

0,0854

1 Молдавский лей

0,0959

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,2047

100 Узбекских сум

0,0161

1 Польский злотый

0,4627

1 Сингапурский доллар

1,2770

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4526

1 Турецкая лира

0,2027

1 Тайваньский доллар

0,0608

1 Таджикский сомони

0,1503

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0618

100 Японских йен

1,5626

1 Новозеландский доллар

1,2220

Золото (1 унция)

3190,2200

Серебро (1 унция)

47,2048

Платина (1 унция)

2048,7550

Палладий (1 унция)

4825,5350
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (21.05.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (21.05.2021)

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