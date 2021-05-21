Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.05.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,42% - до 2,0796 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0231 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2,0796
|
1 Российский рубль
|
0,0231
|
1 Австралийский доллар
|
1,3189
|
1 Аргентинское песо
|
0,0180
|
1 Белорусский рубль
|
0,6763
|
1 Бразильский реал
|
0,3217
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1214
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1508
|
1 Чешская крона
|
0,0815
|
100 Чилийских песо
|
0,2366
|
1 Китайский юань
|
0,2642
|
1 Датская крона
|
0,2797
|
1 Грузинский лари
|
0,5091
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2190
|
1 Индийская рупия
|
0,0233
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,4108
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,2048
|
1 Швейцарский франк
|
1,8957
|
1 Израильский шекель
|
0,5226
|
1 Канадский доллар
|
1,4082
|
1 Кувейтский динар
|
5,6518
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0202
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4106
|
1 Мексиканское песо
|
0,0854
|
1 Молдавский лей
|
0,0959
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,2047
|
100 Узбекских сум
|
0,0161
|
1 Польский злотый
|
0,4627
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2770
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4526
|
1 Турецкая лира
|
0,2027
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0608
|
1 Таджикский сомони
|
0,1503
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0618
|
100 Японских йен
|
1,5626
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2220
|
Золото (1 унция)
|
3190,2200
|
Серебро (1 унция)
|
47,2048
|
Платина (1 унция)
|
2048,7550
|
Палладий (1 унция)
|
4825,5350