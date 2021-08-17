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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.08.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.08.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
17 августа 2021 г. 09:22
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.08.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% - до 2,0006, курс рубля не изменился - 0,0232 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0006

1 Российский рубль

0,0232

1 Австралийский доллар

1,2418

1 Аргентинское песо

0,0175

1 Белорусский рубль

0,6828

1 Бразильский реал

0,3232

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1142

100 Вон Республики Корея

0,1444

1 Чешская крона

0,0787

100 Чилийских песо

0,2158

1 Китайский юань

0, 2624

1 Датская крона

0,2691

1 Грузинский лари

0, 5473

1 Гонконгский доллар

0,2184

1 Индийская рупия

0,0229

1 Британский фунт стерлингов

2,3491

100 Индонезийских рупий

0, 0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1962

1 Швейцарский франк

1,8609

1 Израильский шекель

0, 5273

1 Канадский доллар

1,3502

1 Кувейтский динар

5,6538

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,4011

1 Мексиканское песо

0,0853

1 Молдавский лей

0,0967

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0, 1922

100 Узбекских сум

0,0160

1 Польский злотый

0,4385

1 Сингапурский доллар

1,2519

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4193

1 Турецкая лира

0,2008

1 Тайваньский доллар

0,0610

1 Таджикский сомони

0,1504

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0636

100 Японских йен

1,5549

1 Новозеландский доллар

1,1819

Золото (1 унция)

3036,7610

Серебро (1 унция)

40,6085

Платина (1 унция)

1744,0130

Палладий (1 унция)

4428,0580
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (17.08.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.08.2021)

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