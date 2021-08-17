Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.08.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% - до 2,0006, курс рубля не изменился - 0,0232 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2,0006
|
1 Российский рубль
|
0,0232
|
1 Австралийский доллар
|
1,2418
|
1 Аргентинское песо
|
0,0175
|
1 Белорусский рубль
|
0,6828
|
1 Бразильский реал
|
0,3232
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1142
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1444
|
1 Чешская крона
|
0,0787
|
100 Чилийских песо
|
0,2158
|
1 Китайский юань
|
0, 2624
|
1 Датская крона
|
0,2691
|
1 Грузинский лари
|
0, 5473
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2184
|
1 Индийская рупия
|
0,0229
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3491
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1962
|
1 Швейцарский франк
|
1,8609
|
1 Израильский шекель
|
0, 5273
|
1 Канадский доллар
|
1,3502
|
1 Кувейтский динар
|
5,6538
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4011
|
1 Мексиканское песо
|
0,0853
|
1 Молдавский лей
|
0,0967
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0, 1922
|
100 Узбекских сум
|
0,0160
|
1 Польский злотый
|
0,4385
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2519
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4193
|
1 Турецкая лира
|
0,2008
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0610
|
1 Таджикский сомони
|
0,1504
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0636
|
100 Японских йен
|
1,5549
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1819
|
Золото (1 унция)
|
3036,7610
|
Серебро (1 унция)
|
40,6085
|
Платина (1 унция)
|
1744,0130
|
Палладий (1 унция)
|
4428,0580