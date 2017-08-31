Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.08.2017)

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7010 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату упал на 0,80% - до 2,0204 маната, курс рубля вырос на 0,69%, составив 0,0291 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7010 1 Евро 2.0204 1 Российский рубль 0.0291 1 Австралийский доллар 1.3441 1 Аргентинское песо 0.0978 1 Белорусский рубль 0.8791 1 Бразильский реал 0.5382 1 Дирхам ОАЭ 0.4631 1 Южноафриканский рэнд 0.1307 100 Вон Республики Корея 0.1509 1 Чешская крона 0.0775 100 Чилийских песо 0.2692 1 Китайский юань 0.2578 1 Датская крона 0.2717 1 Грузинский лари 0.6999 1 Гонконгский доллар 0.2174 1 Индийская рупия 0.0266 1 Английский фунт стерлингов 2.1988 100 Индонезийских рупий 0.0127 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.2131 1 Швейцарский франк 1.7648 1 Израильский шекель 0.4735 1 Канадский доллар 1.3452 1 Кувейтский динар 5.6445 1 Казахстанский тенге 0.0050 1 Киргизский сом 0.0247 100 Ливанских фунтов 0.1128 1 Малазийский ринггит 0.3983 1 Мексиканское песо 0.0959 1 Молдавский лей 0.0958 1 Египетский фунт 0.0964 1 Норвежская крона 0.2178 100 Узбекских сум 0.0407 1 Польский злотый 0.4750 1 Сингапурский доллар 1.2524 1 Саудовский риал 0.4536 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4124 1 Турецкая лира 0.4922 1 Тайваньский доллар 0.0564 1 Таджикский сомони 0.1930 1 Новый туркменский манат 0.4868 1 Украинская гривна 0.0665 100 Японских йен 1.5394 1 Новозеландский доллар 1.2200 Золото (1 унция) 2225,7585 Серебро (1 унция) 29,4273 Платина (1 унция) 1682,2890 Палладий (1 унция) 1592,1360