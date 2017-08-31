Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.08.2017)

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Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7010 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату упал на 0,80% - до 2,0204 маната, курс рубля вырос на 0,69%, составив 0,0291 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7010
|1 Евро
|2.0204
|1 Российский рубль
|0.0291
|1 Австралийский доллар
|1.3441
|1 Аргентинское песо
|0.0978
|1 Белорусский рубль
|0.8791
|1 Бразильский реал
|0.5382
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4631
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1307
|100 Вон Республики Корея
|0.1509
|1 Чешская крона
|0.0775
|100 Чилийских песо
|0.2692
|1 Китайский юань
|0.2578
|1 Датская крона
|0.2717
|1 Грузинский лари
|0.6999
|1 Гонконгский доллар
|0.2174
|1 Индийская рупия
|0.0266
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1988
|100 Индонезийских рупий
|0.0127
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.2131
|1 Швейцарский франк
|1.7648
|1 Израильский шекель
|0.4735
|1 Канадский доллар
|1.3452
|1 Кувейтский динар
|5.6445
|1 Казахстанский тенге
|0.0050
|1 Киргизский сом
|0.0247
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.3983
|1 Мексиканское песо
|0.0959
|1 Молдавский лей
|0.0958
|1 Египетский фунт
|0.0964
|1 Норвежская крона
|0.2178
|100 Узбекских сум
|0.0407
|1 Польский злотый
|0.4750
|1 Сингапурский доллар
|1.2524
|1 Саудовский риал
|0.4536
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4124
|1 Турецкая лира
|0.4922
|1 Тайваньский доллар
|0.0564
|1 Таджикский сомони
|0.1930
|1 Новый туркменский манат
|0.4868
|1 Украинская гривна
|0.0665
|100 Японских йен
|1.5394
|1 Новозеландский доллар
|1.2200
|Золото (1 унция)
|2225,7585
|Серебро (1 унция)
|29,4273
|Платина (1 унция)
|1682,2890
|Палладий (1 унция)
|1592,1360
Tural İbadlıАвтор новости