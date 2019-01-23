Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.01.2019)

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,07% - до 1,9323 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0256 маната.