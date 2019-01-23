Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.01.2019)

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Баку. 23 января. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,07% - до 1,9323 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0256 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9323
|1 Российский рубль
|0.0256
|1 Австралийский доллар
|1.2134
|1 Аргентинское песо
|0.0453
|1 Белорусский рубль
|0.7895
|1 Бразильский реал
|0.4468
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1218
|100 Вон Республики Корея
|0.1509
|1 Чешская крона
|0.0754
|100 Чилийских песо
|0.2530
|1 Китайский юань
|0.2506
|1 Датская крона
|0.2588
|1 Грузинский лари
|0.6390
|1 Гонконгский доллар
|0.2167
|1 Индийская рупия
|0.0239
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2017
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1885
|1 Швейцарский франк
|1.7043
|1 Израильский шекель
|0.4616
|1 Канадский доллар
|1.2757
|1 Кувейтский динар
|5.6050
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4113
|1 Мексиканское песо
|0.0887
|1 Молдавский лей
|0.0991
|1 Египетский фунт
|0.0949
|1 Норвежская крона
|0.1979
|100 Узбекских сум
|0.0201
|1 Польский злотый
|0.4507
|1 Сингапурский доллар
|1.2510
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3641
|1 Турецкая лира
|0.3181
|1 Тайваньский доллар
|0.0550
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0612
|100 Японских йен
|1.5496
|1 Новозеландский доллар
|1.1520
|Золото (1 унция)
|2181.8735
|Серебро (1 унция)
|26.1344
|Платина (1 унция)
|1343.8840
|Палладий (1 унция)
|2284.1795
Nərmin RəhimovaАвтор новости