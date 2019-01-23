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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.01.2019)

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,07% - до 1,9323 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0256 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 1.9323
    1 Российский рубль 0.0256
    1 Австралийский доллар 1.2134
    1 Аргентинское песо 0.0453
    1 Белорусский рубль 0.7895
    1 Бразильский реал 0.4468
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1218
    100 Вон Республики Корея 0.1509
    1 Чешская крона 0.0754
    100 Чилийских песо 0.2530
    1 Китайский юань 0.2506
    1 Датская крона 0.2588
    1 Грузинский лари 0.6390
    1 Гонконгский доллар 0.2167
    1 Индийская рупия 0.0239
    1 Английский фунт стерлингов 2.2017
    100 Индонезийских рупий 0.0120
    100 Иранских риалов 0.0040
    1 Шведская крона 0.1885
    1 Швейцарский франк 1.7043
    1 Израильский шекель 0.4616
    1 Канадский доллар 1.2757
    1 Кувейтский динар 5.6050
    1 Казахстанский тенге 0.0045
    1 Киргизский сом 0.0243
    100 Ливанских фунтов 0.1124
    1 Малазийский ринггит 0.4113
    1 Мексиканское песо 0.0887
    1 Молдавский лей 0.0991
    1 Египетский фунт 0.0949
    1 Норвежская крона 0.1979
    100 Узбекских сум 0.0201
    1 Польский злотый 0.4507
    1 Сингапурский доллар 1.2510
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3641
    1 Турецкая лира 0.3181
    1 Тайваньский доллар 0.0550
    1 Таджикский сомони 0.1801
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0612
    100 Японских йен 1.5496
    1 Новозеландский доллар 1.1520
    Золото (1 унция) 2181.8735
    Серебро (1 унция) 26.1344
    Платина (1 унция) 1343.8840
    Палладий (1 унция) 2284.1795
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