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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.06.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.06.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,40% - до 1, 9020 маната, курс рубля повысился на 0,38% - до 0,0265 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9020
1 Российский рубль 0.0265
1 Австралийский доллар 1.1682
1 Аргентинское песо 0.0391
1 Белорусский рубль 0.8244
1 Бразильский реал 0.4404
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1167
100 Вон Республики Корея 0.1444
1 Чешская крона 0.0743
100 Чилийских песо 0.2441
1 Китайский юань 0.2462
1 Датская крона 0.2547
1 Грузинский лари 0.6137
1 Гонконгский доллар 0.2172
1 Индийская рупия 0.0244
1 Британский фунт стерлингов 2.1349
100 Индонезийских рупий 0.0119
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1782
1 Швейцарский франк 1.6989
1 Израильский шекель 0.4712
1 Канадский доллар 1.2704
1 Кувейтский динар 5.5878
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0240
100 Ливанских фунтов 0.1120
1 Малазийский ринггит 0.4070
1 Мексиканское песо 0.0888
1 Молдавский лей 0.0934
1 Египетский фунт 0.1015
1 Норвежская крона 0.1942
100 Узбекских сум 0.0199
1 Польский злотый 0.4461
1 Сингапурский доллар 1.2426
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3461
1 Турецкая лира 0.2889
1 Тайваньский доллар 0.0542
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0645
100 Японских йен 1.5689
1 Новозеландский доллар 1.1095
Золото (1 унция) 2287.5285
Серебро (1 унция) 25.4777
Платина (1 унция) 1364.0630
Палладий (1 унция) 2525.4010
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