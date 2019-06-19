​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.06.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,40% - до 1, 9020 маната, курс рубля повысился на 0,38% - до 0,0265 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9020 1 Российский рубль 0.0265 1 Австралийский доллар 1.1682 1 Аргентинское песо 0.0391 1 Белорусский рубль 0.8244 1 Бразильский реал 0.4404 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1167 100 Вон Республики Корея 0.1444 1 Чешская крона 0.0743 100 Чилийских песо 0.2441 1 Китайский юань 0.2462 1 Датская крона 0.2547 1 Грузинский лари 0.6137 1 Гонконгский доллар 0.2172 1 Индийская рупия 0.0244 1 Британский фунт стерлингов 2.1349 100 Индонезийских рупий 0.0119 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1782 1 Швейцарский франк 1.6989 1 Израильский шекель 0.4712 1 Канадский доллар 1.2704 1 Кувейтский динар 5.5878 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0240 100 Ливанских фунтов 0.1120 1 Малазийский ринггит 0.4070 1 Мексиканское песо 0.0888 1 Молдавский лей 0.0934 1 Египетский фунт 0.1015 1 Норвежская крона 0.1942 100 Узбекских сум 0.0199 1 Польский злотый 0.4461 1 Сингапурский доллар 1.2426 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3461 1 Турецкая лира 0.2889 1 Тайваньский доллар 0.0542 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0645 100 Японских йен 1.5689 1 Новозеландский доллар 1.1095 Золото (1 унция) 2287.5285 Серебро (1 унция) 25.4777 Платина (1 унция) 1364.0630 Палладий (1 унция) 2525.4010