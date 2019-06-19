​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.06.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,40% - до 1, 9020 маната, курс рубля повысился на 0,38% - до 0,0265 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9020
|1 Российский рубль
|0.0265
|1 Австралийский доллар
|1.1682
|1 Аргентинское песо
|0.0391
|1 Белорусский рубль
|0.8244
|1 Бразильский реал
|0.4404
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1167
|100 Вон Республики Корея
|0.1444
|1 Чешская крона
|0.0743
|100 Чилийских песо
|0.2441
|1 Китайский юань
|0.2462
|1 Датская крона
|0.2547
|1 Грузинский лари
|0.6137
|1 Гонконгский доллар
|0.2172
|1 Индийская рупия
|0.0244
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1349
|100 Индонезийских рупий
|0.0119
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1782
|1 Швейцарский франк
|1.6989
|1 Израильский шекель
|0.4712
|1 Канадский доллар
|1.2704
|1 Кувейтский динар
|5.5878
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0240
|100 Ливанских фунтов
|0.1120
|1 Малазийский ринггит
|0.4070
|1 Мексиканское песо
|0.0888
|1 Молдавский лей
|0.0934
|1 Египетский фунт
|0.1015
|1 Норвежская крона
|0.1942
|100 Узбекских сум
|0.0199
|1 Польский злотый
|0.4461
|1 Сингапурский доллар
|1.2426
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3461
|1 Турецкая лира
|0.2889
|1 Тайваньский доллар
|0.0542
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0645
|100 Японских йен
|1.5689
|1 Новозеландский доллар
|1.1095
|Золото (1 унция)
|2287.5285
|Серебро (1 унция)
|25.4777
|Платина (1 унция)
|1364.0630
|Палладий (1 унция)
|2525.4010
Vüsal NəbiyevАвтор новости