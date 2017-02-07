Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.02.2017)

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 1,79% и составил 1,8769 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 2,38% - до 2,0511 маната. Курс рубля упал на 1,54% - до 0,0319 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.8769 1 Евро 2.0102 1 Российский рубль 0.0319 1 Австралийский доллар 1.4396 1 Аргентинское песо 0.1190 1 Белорусский рубль 0.9814 1 Бразильский реал 0.6023 1 Дирхам ОАЭ 0.5110 1 Южноафриканский рэнд 0.1408 100 Вон Республики Корея 0.1639 1 Чешская крона 0.0744 100 Чилийских песо 0.2929 1 Китайский юань 0.2730 1 Датская крона 0.2703 1 Грузинский лари 0.7036 1 Гонконгский доллар 0.2419 1 Индийская рупия 0.0279 1 Английский фунт стерлингов 2.3392 100 Индонезийских рупий 0.0141 100 Иранских риалов 0.0048 1 Шведская крона 0.2121 1 Швейцарский франк 1.8878 1 Израильский шекель 0.5014 1 Канадский доллар 1.4319 1 Кувейтский динар 6.1598 1 Казахстанский тенге 0.0058 1 Киргизский сом 0.0271 100 Ливанских фунтов 0.1244 1 Малазийский ринггит 0.4331 1 Мексиканское песо 0.0913 1 Молдавский лей 0.0947 1 Египетский фунт 0.1017 1 Норвежская крона 0.2268 100 Узбекских сум 0.0570 1 Польский злотый 0.4682 1 Сингапурский доллар 1.3269 1 Саудовский риал 0.5005 1 СДР (спец. права заимствования) 2.5529 1 Турецкая лира 0.5071 1 Тайваньский доллар 0.0605 1 Таджикский сомони 0.2375 1 Новый туркменский манат 0.5370 1 Украинская гривна 0.0691 100 Японских йен 1.6769 1 Новозеландский доллар 1.3805 Золото (1 унция) 2302,4871 Серебро (1 унция) 33,1273 Платина (1 унция) 1899,4228 Палладий (1 унция) 1441,4592