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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.02.2017)

    1 Доллар США - 1,8769 маната

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 1,79% и составил 1,8769 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 2,38% - до 2,0511 маната. Курс рубля упал на 1,54% - до 0,0319 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.8769
    1 Евро 2.0102
    1 Российский рубль 0.0319
    1 Австралийский доллар 1.4396
    1 Аргентинское песо 0.1190
    1 Белорусский рубль 0.9814
    1 Бразильский реал 0.6023
    1 Дирхам ОАЭ 0.5110
    1 Южноафриканский рэнд 0.1408
    100 Вон Республики Корея 0.1639
    1 Чешская крона 0.0744
    100 Чилийских песо 0.2929
    1 Китайский юань 0.2730
    1 Датская крона 0.2703
    1 Грузинский лари 0.7036
    1 Гонконгский доллар 0.2419
    1 Индийская рупия 0.0279
    1 Английский фунт стерлингов 2.3392
    100 Индонезийских рупий 0.0141
    100 Иранских риалов 0.0048
    1 Шведская крона 0.2121
    1 Швейцарский франк 1.8878
    1 Израильский шекель 0.5014
    1 Канадский доллар 1.4319
    1 Кувейтский динар 6.1598
    1 Казахстанский тенге 0.0058
    1 Киргизский сом 0.0271
    100 Ливанских фунтов 0.1244
    1 Малазийский ринггит 0.4331
    1 Мексиканское песо 0.0913
    1 Молдавский лей 0.0947
    1 Египетский фунт 0.1017
    1 Норвежская крона 0.2268
    100 Узбекских сум 0.0570
    1 Польский злотый 0.4682
    1 Сингапурский доллар 1.3269
    1 Саудовский риал 0.5005
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.5529
    1 Турецкая лира 0.5071
    1 Тайваньский доллар 0.0605
    1 Таджикский сомони 0.2375
    1 Новый туркменский манат 0.5370
    1 Украинская гривна 0.0691
    100 Японских йен 1.6769
    1 Новозеландский доллар 1.3805
    Золото (1 унция) 2302,4871
    Серебро (1 унция) 33,1273
    Платина (1 унция) 1899,4228
    Палладий (1 унция) 1441,4592
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