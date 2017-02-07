Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.02.2017)

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 1,79% и составил 1,8769 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 2,38% - до 2,0511 маната. Курс рубля упал на 1,54% - до 0,0319 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.8769
|1 Евро
|2.0102
|1 Российский рубль
|0.0319
|1 Австралийский доллар
|1.4396
|1 Аргентинское песо
|0.1190
|1 Белорусский рубль
|0.9814
|1 Бразильский реал
|0.6023
|1 Дирхам ОАЭ
|0.5110
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1408
|100 Вон Республики Корея
|0.1639
|1 Чешская крона
|0.0744
|100 Чилийских песо
|0.2929
|1 Китайский юань
|0.2730
|1 Датская крона
|0.2703
|1 Грузинский лари
|0.7036
|1 Гонконгский доллар
|0.2419
|1 Индийская рупия
|0.0279
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3392
|100 Индонезийских рупий
|0.0141
|100 Иранских риалов
|0.0048
|1 Шведская крона
|0.2121
|1 Швейцарский франк
|1.8878
|1 Израильский шекель
|0.5014
|1 Канадский доллар
|1.4319
|1 Кувейтский динар
|6.1598
|1 Казахстанский тенге
|0.0058
|1 Киргизский сом
|0.0271
|100 Ливанских фунтов
|0.1244
|1 Малазийский ринггит
|0.4331
|1 Мексиканское песо
|0.0913
|1 Молдавский лей
|0.0947
|1 Египетский фунт
|0.1017
|1 Норвежская крона
|0.2268
|100 Узбекских сум
|0.0570
|1 Польский злотый
|0.4682
|1 Сингапурский доллар
|1.3269
|1 Саудовский риал
|0.5005
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.5529
|1 Турецкая лира
|0.5071
|1 Тайваньский доллар
|0.0605
|1 Таджикский сомони
|0.2375
|1 Новый туркменский манат
|0.5370
|1 Украинская гривна
|0.0691
|100 Японских йен
|1.6769
|1 Новозеландский доллар
|1.3805
|Золото (1 унция)
|2302,4871
|Серебро (1 унция)
|33,1273
|Платина (1 унция)
|1899,4228
|Палладий (1 унция)
|1441,4592
Tural İbadlıАвтор новости
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