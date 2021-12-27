Курс турецкой лиры снизился на 6%

Турецкая лира подешевела на 6% к доллару США после резких скачков курса за последнюю неделю.

Турецкая лира подешевела на 6% к доллару США после резких скачков курса за последнюю неделю.

Как передает Report, об этом следует из данных торгов.

Турецкая валюта подешевела до 11,56 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 10,9 лиры за доллар.

Центробанк Турции 16 декабря принял решение снизить учетную ставку до 14% с 15%, что вызвало резкое падение курса турецкой валюты — 20 декабря доллар достиг рекордных 18,4 лиры. Однако вечером в тот же день падение нацвалюты сменилось значительным ростом, в итоге лира компенсировала потери последних недель.

Турецкая валюта в январе торговалась по курсу 7,4 лиры за доллар и на момент достижения исторического минимума подешевела на 60%.