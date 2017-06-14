Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Сегодня курс доллара в Турции упал ниже 3,50 лиры.

Как сообщает Report, это связано с падением стоимости доллара на глобальном валютном рынке на фоне обнародованных в США слабых показателей инфляции. Сейчас курс пары доллар/лира по сравнению со вчерашним днем снизился на 0,8% и оставил 3,4910 TRY/USD.

Аналитическая группа Report прогнозирует колебания курса в пределах 3,45-3,65 TRY/USD в летние месяцы и рост курса в долгосрочной перспективе.