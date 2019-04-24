Кредитные организации Азербайджана увеличили запросы в АКБ на 40%

ООО "Азербайджанское кредитное бюро" ответило на 567 525 запросов банков и небанковских кредитных организаций в первом квартале этого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Бюро, это на 161 981 запрос или 39,9% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

На долю банков пришлось 505 027 (89%) запросов, НКО - 62 498 (11%) запросов.

В указанном периоде 5 511 человек обратились в Бюро за получением кредитных счетов, среди них 5 466 (99,2%) – физические, 45 (0,8%) – юридические лица.

В январе-марте число сотрудничающих с АКБ кредитных организаций увеличилось на 3 единицы – до 123. Из них 1 НКО, 1 кредитный союз и 1 лизинговая компания. В отчетном периоде системой АКБ воспользовались 30 банков и 39 НКО.

Напомним, что АКБ создан 15 января этого года. Его уставный капитал составляет 2 млн манатов. Акционерами Бюро являются 8 банков (по 12,5%) - Международный банк Азербайджана, Bank Respublika, Xalq Bank, Kapital Bank, Pasha Bank, Rabitabank, Unibank и Ziraat Bank (Azerbaijan).