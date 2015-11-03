​Количество POS-терминалов в Азербайджане увеличилось на 25%

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Общее количество установленных на территории Азербайджана POS-терминалов с начала года выросло на 5,7% или 4 157 и по состоянию на 1 октября 2015 года составило 77 170 единиц.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк, 48 478 или 62,8% POS-терминалов приходится на долю столицы, 28 692 или 37,2% - на долю регионов. В Баку количество POS-терминалов с начала года сократилось на 3,1%, в регионах увеличилось на 25%.

На 1 октября текущего года на каждые 130 человек населения пришлось по одному терминалу. Этот показатель с начала года остался неизменным.

Отметим, что министр налогов Фазиль Мамедов в своем выступлении на заседании коллегии, посвященном поставленным перед министерством налогов задачам в связи с заседанием Кабинета министров по итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2015 года и предстоящим задачам, отметил, что за январь-сентябрь текущего года установлено около 13 тыс. POS-терминалов, таким образом, их число достигло 85 тыс. единиц.

Однако по статистике Центробанка, число установленных терминалов равно 4 157. В итоге, министерством налогов зафиксировано на 7 830 больше, Центробанком - на это же количество меньше терминалов на территории страны.