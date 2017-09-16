Китай запретил торговлю криптовалютами

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Власти Китая предписали местным криптовалютным биржам полностью прекратить торговлю и уведомить пользователей о своем закрытии

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

"Все торговые биржи должны опубликовать уведомление об остановке торговли криптовалютами и объявить о прекращении регистрации новых пользователей", - сказано в заявлении правительства.

Отмечается, что таким образом Пекин сигнализирует о сдерживании финансовых рисков в отрасли. Китай пытается ограничить криптовалютный бизнес с целью снизить риски, поскольку потребители ринулись на рынок, где уровень спекуляции очень высок и который показывал быстрые темпы роста в этом году.