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    Китай запретил торговлю криптовалютами

    Пекин сигнализирует о сдерживании финансовых рисков в отрасли

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Власти Китая предписали местным криптовалютным биржам полностью прекратить торговлю и уведомить пользователей о своем закрытии

    Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    "Все торговые биржи должны опубликовать уведомление об остановке торговли криптовалютами и объявить о прекращении регистрации новых пользователей", - сказано в заявлении правительства.

    Отмечается, что таким образом Пекин сигнализирует о сдерживании финансовых рисков в отрасли. Китай пытается ограничить криптовалютный бизнес с целью снизить риски, поскольку потребители ринулись на рынок, где уровень спекуляции очень высок и который показывал быстрые темпы роста в этом году.

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