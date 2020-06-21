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Киоски по облигациям SOCAR временно приостанавливают деятельность

​Киоски по облигациям SOCAR временно приостанавливают деятельность

В рамках мер, принятых по всей стране с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), центры «ASAN Хidmet» и «ASAN Kommunal» с 22 июня 2020 года будут продолжать работать в специальном режиме в течение двух недель. В связи с этим наряду с другими функциональными вспомогательными службами деятельность киосков по облигациям SOCAR также временно приостановлена.

Как сообщили Report из “SOCAR Capital”, горячая линия *19 99 по облигациям находится на обслуживании граждан и инвесторов в режиме 7/24.

«Мы готовы с удовольствием ответить на любые вопросы и запросы по облигациям SOCAR.

Напомним, что очередная ежеквартальная выплата процентов по облигациям SOCAR состоится 17 июля в соответствии с графиком », - сказано в сообщении.

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