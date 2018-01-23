Kapital Bank увеличивает уставный капитал на 22%

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Баку. 23 января. REPORT.AZ/ 14 марта в 11:00 состоится очередное общее собрание акционеров Kapital Bank.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, собрание состоится по адресу ул. Измира, 23/25 (бизнес-центр IzmirPlaza).

В повестку дня входят вопросы изменения в составе Наблюдательного совета, утверждение финансовой отчетности по итогам 2017 года, выплата дивидендов акционерам, выпуск некумулятивных привилегированных акций на сумму 40 млн манатов под 15% и пр.

Напомним, что Kapital Bank учрежден в 2004 году на базе BUS Bank. Уставный капитал составляет 185,85 млн долларов. Акционерами банка являются PASHA Holding (99,87%) и примерно 184 физических лица (0,13%).