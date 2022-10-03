Инфляция в Турции в сентябре превысила 83%

Темпы роста потребительских цен в Турции в сентябре ускорились, превысив 83%. Этот процесс наблюдался на протяжении 16 месяцев.

Темпы роста потребительских цен в Турции в сентябре ускорились, превысив 83%. Этот процесс наблюдался на протяжении 16 месяцев.

Как передает Report со ссылкой на данные статистического института страны (Turkstat), негативными факторами выступают падение курса нацвалюты до исторических минимумов на фоне повышения процентных ставок ЦБ страны, а также рост цен на электричество и газ.

Стоимость жилья и коммунальных услуг в стране подскочила на 84,7%, транспортных услуг - на 117,7%, энергоносители подорожали на 133%. Продукты питания и безалкогольные напитки выросли в цене на 93,1%, сообщает "Интерфакс".

Рост потребительских цен в сентябре составил 3,1% относительно предыдущего месяца. В августе показатель равнялся 1,5%.

Лира в понедельник подешевела до 18,562 за доллар США по сравнению с 18,502 по итогам предыдущей торговой сессии. Турецкий фондовый индекс BIST 100 растет на 2,1%, при этом с начала текущего года он подскочил почти на 75%.