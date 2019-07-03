Госкомстат Азербайджана: Инфляция на уровне 3% стимулирует экономический рост

Несмотря на повышение с 1 марта зарплат в Азербайджане, роста потребительских цен не наблюдается.

Зампредседателя Госкомстата Рауф Салимов прокомментировал Report распространяемую в последние дни информацию о том, что предпринимаемые социально ориентированные мероприятия приведут к росту инфляции в стране.

По словам Р.Салимова, показатель инфляции в настоящее время находится на уровне 2,3-2,4%: "Думаю, что никакого повышения цен не будет, так как потребительский рынок находится под контролем, проводятся меры по предотвращению искусственного роста цен, организуются сельскохозяйственные ярмарки, улучшается конкурентная среда. В настоящее время фактический уровень инфляции намного ниже прогнозируемого".

Замглавы комитета заявил, что низкий уровень инфляции не приведет к дефляции: "Экономическая теория показывает, что инфляция в 2,5-3% является приемлемой и даже стимулирует рост экономики. Она ускоряет производство. Более высокие темпы инфляции наносят ущерб экономике. При дефляции возможности экспорта ослабевают, положение населения ухудшается. Например, в Японии уже несколько лет наблюдается дефляция. Японская иена укрепляется, но они не могут добиться инфляции. Это негативно влияет на экспортные возможности. У нас же инфляция находится на нормальном уровне. Она не влияет негативно на благосостояние населения, в то же время стимулирует производство. То есть, 2% не влияет ни на потребителей, ни на экономику страны".