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ИБР выделит Кыргызстану 79 млн долларов на строительство социального жилья

ИБР выделит Кыргызстану 79 млн долларов на строительство социального жилья Исламский банк развития (ИБР) выделит Кыргызстану 79 млн долларов на строительство социального жилья.
Финансы
27 апреля 2024 г. 12:07

Исламский банк развития (ИБР) выделит Кыргызстану 79 млн долларов на строительство социального жилья.

Как передает Report cо ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщает пресс-служба кабмина страны.

Соответствующее соглашение по проекту "Финансирование доступного жилья по стандартам шариата" подписали первый заместитель председателя Кабмина Адылбек Касымалиев и президент ИБР Мухаммед Сулайман Аль-Джассир. Касымалиев находится в Эр-Рияде с рабочим визитом.

По его словам, благодаря реализации проекта тысячи нуждающихся семей получат социальное жилье в ипотеку.

Было отмечено, что на сегодня банк реализовал 27 проектов на сумму свыше 500 млн долларов. Сейчас на стадии реализации проекты более чем на 200 млн долларов.

Касымалиев также пригласил руководство ИБР принять участие в Международном энергетическом инвестиционном форуме, который будет организован Кыргызстаном и состоится в начале июня в Вене (Австрия) для мобилизации финансовых ресурсов по строительству ГЭС.

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