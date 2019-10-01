Госкомстат назвал сумму, которую выплатит временным работникам - ЭКСКЛЮЗИВ

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Государственный комитет статистики Азербайджана назвал сумму, которую выплатит временным работникам, нанятым для переписи населения до 10 октября.

Об этом сообщил Report председатель комитета Таир Будагов.

По его словам, начальники пунктов переписи получат 645-715 манатов, их заместители 581-644 манатов, инструкторы-контролеры 495-525, а основные и резервные переписчики - 475-505 манатов.

"Это сумма без вычетов налогов. После их вычета оставшаяся сумма будет выплачена временным работникам. Впервые с этой целью подписан договор с KapitalBank. Каждый работник получит карточку, на которую будут перечислены деньги", - сказал он.

Председатель Госкомстата объяснил разницу между зарплатами лиц, выполняющих одинаковую работу: "Их зарплата приравнивается к зарплате сотрудников местных органов статистики. Как вы знаете, зарплата в них различается в зависимости от численности населения. То есть в городах и населенных пунктах с населением до 50 тыс. человек, и немного выше в городах с населением 50-100 тыс. человек".

ГКС временно нанял на работу 42 844 человек. Из них 720 являются начальниками отделов переписи, 720 - их заместителями, 6 777 – инструкторами-контролерами, 33 907 - переписчиками и 720 – резервными переписчиками. Всего этим лицам будет выплачено 21 353 740 манатов.