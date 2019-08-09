Годовая инфляция в Азербайджане составила 2,7%

Цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане в январе-июле 2019 года повысились на 2,7% по сравнению с соответствующим показателем прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, продовольственные товары, напитки и табачные изделия подорожали на 3,1%, непродовольственные товары – 1,3%, тарифы на оказываемые населению платные услуги – 3,0%.

В июле по сравнению с июнем этого года цены на потребительские товары и тарифы на услуги выросли на 0,1%, в том числе на непродовольственные товары - на 0,2%, тарифы на оказываемые населению платные услуги - 0,1%, цены на продовольственные товары, напитки и табачные изделия остались стабильными.