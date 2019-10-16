​Годовая инфляция в Азербайджане составила 2,6%

В январе-сентябре текущего года цены на потребительские товары и услуги в Азербайджане в сравнении с аналогичным периодом прошлого года повысились на 2,6%, в том числе продовольствия, напитков и табачных изделий - 3,5%, непродовольственных товаров - 1,3%, тарифы на платные услуги, оказываемые населению - 2,4%.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Государственного комитета по статистике.

В сообщении говорится, что в сентябре в сравнении с предыдущим месяцем стоимость потребительских товаров и услуг подорожала на 0,3%, в том числе продовольствия, напитков и табачных изделий - 0,7%, непродовольственные товары – 0,1%, тарифы на оказываемые населению платные услуги остались стабильными.