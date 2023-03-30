Глава МВФ: Блага глобализации распределены неравномерно

Блага глобализации распределены неравномерно между странами и людьми.

Блага глобализации распределены неравномерно между странами и людьми.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонд (МВФ) Кристалина Георгиева.

"За последние 40 лет мировая экономика увеличилась втрое. Для стран Азии торговая интеграция была ключевым фактором устойчивого роста ВВП на протяжении многих десятилетий. Но мы также должны признать, что блага глобализации не распределяются равномерно между странами и людьми. Решение этих проблем требует прагматичного подхода - совместной работы", - говорится в опубликованном сегодня на сайте МВФ заявлении Георгиевой на Боаоском азиатском форуме.

Форум в Боао проводится регулярно с 2001 года и насчитывает около 30 стран-участниц (государства Азиатско-Тихоокеанского региона). Форум называют Восточным Давосом - это крупная площадка для подписания важных соглашений, согласования позиций между представителями деловых и правительственных кругов стран Азии и других регионов мира.