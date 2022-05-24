Германия выделит Украине кредит в размере 150 млн евро

Германия предоставит Украине несвязанный финансовый кредит в размере 150 млн евро.

Германия предоставит Украине несвязанный финансовый кредит в размере 150 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщила германская государственная банковская группа KfW.

Отмечается, что KfW от имени федерального правительства подписала кредитное соглашение с Минфинансов Украины. Программа экстренной экономической помощи Киеву, как уточнили в банковской группе, предназначена для обеспечения украинского правительства ликвидностью для оплаты государственных социальных расходов, включая выплату пенсий и зарплат сотрудникам школ и медучреждений, а также для заказа лекарств.

Ранее министры финансов стран Группы семи (G7) приняли решение об оказании экономической помощи Украине в размере 19,8 млрд долларов. В то же время главы Минфинов "семерки" заверили, что "будут продолжать поддерживать Украину на протяжении всего военного конфликта и после него, а также готовы сделать больше по мере необходимости". При этом они напомнили, что с 2014 по 2021 год Киеву уже выделено более 60 млрд долларов со стороны стран Группы семи и международного сообщества.